В Днепре подняли самый большой флаг Украины

В Днепре самый большой флаг Украины подняли на самый высокий в стране флагшток. Государственное знамя весом 23 килограмма подняли на высоту семьдесят два метра. Его изготавливали более месяца: несколько рулонов ткани желтого и синего цвета сшивали в единое полотно площадью более двухсот квадратных метров.

Флагшток установили на одной из самых высоких точек Днепра. Огромный флаг виден за несколько километров от этого места. Сегодня в Днепре было фиксировано сразу два национальных рекорда: самый высокий флагшток и самый большой официальный флаг.

Торжества ко дню Флага в городе завершились флешмобом. В течение трех минут его участники меняли флаги Киевской Руси, Галицко-Волынского княжества, Гетманщины, крымских татар и независимой Украины. Государственное знамя вместе с молодежью разворачивал и президент Петр Порошенко.

А в Запорожье полицейские создали самый большой государственный флаг из воздушных шариков и попали в Книгу рекордов Украины.

Как сообщалось, сегодня первые лица государства поздравили украинцев с Днем флага. Политики и военные объяснили, что для нашей страны флаг больше, чем просто символ.