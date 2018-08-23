Украинский флаг из воздушных шариков: в Запорожье полицейские установили рекорд

На создание флага понадобилось более двух тысяч воздушных шариков

В Запорожье полицейские создали самый большой государственный флаг из воздушных шариков и попали в Книгу рекордов Украины.

Как сообщает отдел коммуникации местной полиции, в длину флаг получился 14,7 метра, а в ширину – 2,7 метра. Для создание флага понадобилось более двух тысяч воздушных шариков. Рекорд зафиксировал представитель Книги рекордов Украины.

Как сообщалось, сегодня первые лица государства поздравили украинцев с Днем флага. Политики и военные объяснили, что для нашей страны флаг больше, чем просто символ.

СПРАВКА День флага Украины был учрежден в честь многовековой истории создания украинского государства, государственной символики независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины, в соответствии с указом второго президента Украины Леонида Кучмы от 23 августа 2004 года.

Напомним, завтра Украина будет отмечать День независимости и нашу страну уже поздравили Папа Римский Франциск и лидеры иностранных государств. Нашего президента и весь украинский народ с праздником поздравили Король Нидерландов Виллем-Александр, Король Швеции Карл Густав XVI, Король Бельгийцев Филипп.