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Под Днепром подорвали банкомат и похитили почти миллион гривен (видео)

25 сентября, 13:47

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Злоумышленники пытались сбежать

В Днепропетровской области правоохранители задержали участников преступной группировки, которые взорвали банкомат и украли почти миллион гривен. О намерении злоумышленников копам рассказали коллеги из Сумской области.

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Как сообщили в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел ночью 25 сентября в Новомосковском районе. Подозреваемые пытались скрыться на автомобиле с иностранными номерами. Во время погони они протаранили служебный автомобиль спецназовцев КОРД.

Копы заблокировали автомобиль беглецов и задержали всех четверых участников преступления. При осмотре авто Opel Omega оперативники изъяли похищенные кассеты из банкомата с суммой около миллиона гривен, оружие и другие вещественные доказательства.

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Также правоохранители установили, что задержанные приехали в область на двух автомобилях. После подрыва банкомата они оставили автомобиль BMW в поселке вблизи места преступления, а на втором пытались убежать.

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Задержанными оказались трое жителей города Сумы и житель Каменского района Днепропетровской области в возрасте от 34 до 49 лет.

По данному факту открыли уголовное производство по статье "кража". Сейчас их проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

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Ранее мы сообщали, что в Николаеве воры, убегая от полиции, врезались в четыре автомобиля.

Также напомним, в Одессе из машины украли 100 тысяч долларов.

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