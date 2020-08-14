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В Одессе из машины украли 100 тысяч долларов

14 августа, 14:48

Руслан Ровик Руслан Ровик

Деньги находились в сумке вместе с документами на автомобиль

В Одессе, где ранее из банка украли миллион гривен, из машины местного жителя похитили сумку, в которой находилось 100 тысяч долларов.

Об этом со ссылкой на данные полицейских сообщает УНН.

Как стало известно, инцидент произошел в Киевском районе города: из Toyota местного жителя 1962 года рождения, сумку с деньгами на сумму сто тысяч долларов.

Вместе с деньгами были украдены документы на автомобиль и водительское удостоверение пострадавшего. Завладев сумкой, вор скрылся в неизвестном направлении.

Полиция начала расследование, открыто уголовное производство по статье "кража".

Напомним, ранее в Николаеве разоблачили несовершеннолетнего телефонного мошенника. Парень обманул пенсионерку и забрал из дома 20 тысяч гривен. Полицейским признался, что был лишь исполнителем.

Ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Киеве телефонный мошенник оставил женщину без всех сбережений. Установлено, что подозреваемый работал вместе с напарницей, которая и позвонила потерпевшей.

Также мы сообщали о масштабной афере, которая потрясла Украину. 10 миллионов выманили у украинцев двое мошенников. Обещали работу за рубежом. На крючок попались 70 доверчивых соискателей. А потом аферисты, как сквозь землю провалились.

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