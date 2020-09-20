В Николаеве воры, убегая от полиции, врезались в четыре автомобиля (фото)

В Николаеве трое мужчин сломали двери магазина и украли деньги из кассы. Пытаясь скрыться от полиции, злоумышленники повредили четыре припаркованных автомобиля.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, подозреваемыми оказались ранее судимые два местных жителя 27 и 28 лет, а также 32-летний житель Одессы. На улице Пограничной они украли из магазина 20 тысяч гривен.

"После совершенного злоумышленники, пытаясь скрыться на автомобиле от правоохранителей, повредили четыре припаркованных транспортных средства", – сказано в сообщении.

Однако сбежать им не удалось – полицейские задержали злоумышленников. Нарушителям грозит до шести лет лишения свободы.

Пока следователи проверяют, причастны ли мужчины к другим подобным преступлениям в городе.

Напомним, недавно в Черниговской области полицейские задержали пьяного водителя, который решил устроить гонки с патрульными и избежать ответственности.

Кроме того, ранее в Днепре злоумышленники на Audi во время погони сбили пешеходов . В результате ДТП один из пешеходов погиб на месте, а мужчина и ребенок получили тяжелые травмы. Полицейские догнали двух беглецов и задержали их. В салоне машины нашли оружие.

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