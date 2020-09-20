Українська
$ 28,11
33,17
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в регионах
  3. Другие регионы

В Николаеве воры, убегая от полиции, врезались в четыре автомобиля (фото)

20 сентября, 14:41

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Правоохранители задержали нарушителей

В Николаеве трое мужчин сломали двери магазина и украли деньги из кассы. Пытаясь скрыться от полиции, злоумышленники повредили четыре припаркованных автомобиля.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, подозреваемыми оказались ранее судимые два местных жителя 27 и 28 лет, а также 32-летний житель Одессы. На улице Пограничной они украли из магазина 20 тысяч гривен.

"После совершенного злоумышленники, пытаясь скрыться на автомобиле от правоохранителей, повредили четыре припаркованных транспортных средства", – сказано в сообщении.

Однако сбежать им не удалось – полицейские задержали злоумышленников. Нарушителям грозит до шести лет лишения свободы.

Пока следователи проверяют, причастны ли мужчины к другим подобным преступлениям в городе.

Напомним, недавно в Черниговской области полицейские задержали пьяного водителя, который решил устроить гонки с патрульными и избежать ответственности.

Кроме того, ранее в Днепре злоумышленники на Audi во время погони сбили пешеходов . В результате ДТП один из пешеходов погиб на месте, а мужчина и ребенок получили тяжелые травмы. Полицейские догнали двух беглецов и задержали их. В салоне машины нашли оружие.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
ДТП кража Николаев воры погоня
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У застрявших на границе хасидов обнаружили коронавирус
У застрявших на границе хасидов обнаружили коронавирусДругие регионы
В Виннице нашли военное кладбище: похоронены тысячи воинов УНР
В Виннице нашли военное кладбище: похоронены тысячи воинов УНРДругие регионы
В Умани вспыхнул новый конфликт между хасидами и местными
В Умани вспыхнул новый конфликт между хасидами и местнымиДругие регионы
В Виннице приземлились американские самолеты: появилось видео
В Виннице приземлились американские самолеты: появилось видеоУкраина
В Умани у 10 паломников подтвердили COVID-19
В Умани у 10 паломников подтвердили COVID-19Другие регионы
Глава Черниговской ОГА подал в отставку
Глава Черниговской ОГА подал в отставкуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять