В Днепре подростки жестоко избили бездомных

По словам пострадавших, их избивали металлической арматурой без каких-то причин

/ Фото: gorod.dp.ua

В центре Днепра к прохожим обратился бездомный, который попросил вызвать скорую помощь для его друга – по словам мужчины, знакомому стало очень плохо, и он может умереть.

Когда на проспект Александра Поля прибыли врачи, они обнаружили на парапете избитого мужчин, который практически не двигался, сообщает gorod.dp.ua.

Позже выяснилось, что он вместе со своим товарищем был сильно избит подростками – молодые люди, вооруженные металлическими прутами, без всяких причин напали на бездомных.

По словам одного из пострадавших, первые несколько часов он ни на что не жаловался, однако уже под утро ему стало плохо, и он попросил вызвать медиков.

На место происшествия прибыл реанимационный автомобиль и бригада скорой помощи. Медики привели пострадавшего в чувство, однако его состояние остается тяжелым. На вид ему около 45 лет.

Пострадавшего забрали в городскую больницу вместе с его другом, поскольку тот тоже был сильно избит. На лице у него были гематомы и раны, а на теле — множество ушибов и ссадин. Будут ли бездомные просить полицейских, чтобы нападавших нашли — пока неизвестно.

Напомним, ранее в городе Беляевка Одесской области полицейские задержали двоих подростков, которые подозреваются в жестоком избиении бездомного мужчины ради забавы. Как выяснили стражи порядка, двое 12-летних школьников нанесли пострадавшему серьезные травмы, от которых тот позже скончался.

Ранее в Днепре мужчина без определенного места жительства, обследуя мусорник, обнаружил в нем гранатомет. Сообщение о подозрительном предмете, найденном на улице Калиновой, поступило на пульт дежурного полиции.

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