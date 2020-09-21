В Днепре подросток прыгнул с моста после ссоры с девушкой (видео)

В Днепре водолазы спасли парня, который прыгнул в реку с Центрального моста.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, инцидент произошел вечером 20 сентября. После прыжка подросток, 2003 года рождения, очутился на расстоянии 100 метров от берега.

Водолазы-спасатели оперативно вытащили парня из воды и доставили на берег. Его забрали в больницу. Предварительный диагноз – общее переохлаждение.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Также в ГСЧС отметили, что к спасению подростка привлекались три человека и лодка "Колибри".

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Кроме того, в сети появилось видео с камер наблюдения. На записи видно, что перед тем, как прыгнуть с моста, парень ссорился с девушкой. Несколько раз подросток пытался перелезть через перила моста, а девушка уговаривала его не делать этого.

Видео: Telegram-канал/Х Днепр

Ранее мы сообщали, что в Хмельницкой области спасли девушку, которую унесло от берега на надувном матрасе. Она не могла самостоятельно выбраться из воды.

Также напомним, количество погибших на водоемах Украины продолжает расти. Так, по состоянию на 27 июля на водных объектах с начала месяца погибли более 200 человек, из них 22 ребенка.

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