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В Днепре оборотень в погонах получил пожизненное: что он натворил

11 февраля, 15:37

Мнимый "правоохранитель" пытался обжаловать приговор

/ Фото: Pixabay

В Днепре бывшего милиционера приговорили к пожизненному лишению свободы. Мужчина совершил не одно тяжкое преступление, сообщили в местной прокуратуре.

Мужчину судили годами. Как выяснилось, на преступления коп пошел ради продажи своей части квартиры. Одна из комнат жилья принадлежала милиционеру, а другие две – женщине и ее матери. В июле 2014 года командир взвода попросил своих подчиненных "помочь убедить" совладельцев не препятствовать продаже его доли.

Одной ночью подсудимый и еще четверо человек пробрались в квартиру. Сначала они начали угрожать женщинам, а потом оборотень в погонах набросился на одну из них. Он наступил ей ногой на шею, нанес несколько ударов по голове.

Крики женщин о помощи услышали двое прохожих. Они и пришли пострадавшим на помощь и начали требовать у копов предъявить документы. На это обвиняемый отреагировал жестоко – он достал из кармана пистолет и выстрелил в голову одному из прохожих.

Когда на место приехали настоящие правоохранители, их "коллега" начал угрожать им гранатой. Мужчину признали виновным сразу по шести статьям: "умышленное убийство", "незаконное приобретение, хранение боевых припасов, взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения", "нарушение неприкосновенности жилья", "хулиганство", "сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей" и "угроза убийством в отношении работника правоохранительного органа".

Отметим, что обвиняемый не согласился с решением суда и пытался его обжаловать, однако Днепровский апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры и оставил апелляционную жалобу мужчины без удовлетворения.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Каховке прошли масштабные протесты из-за убийства 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина. Основная причина народного гнева – люди подозревают полицию в сокрытии следов убийства мужчины. Сестра погибшего Дарья рассказала о страшных последствиях расстрела.

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