Резонансное убийство в Херсоне: сестра погибшего раскрыла подробности

/ Фото: Нацполиция

Резонансное убийство, которое произошло новогодней ночью в Каховке, обрастает все новыми подробностями – за расследование гибель Владимира Чебукина взялась прокуратура.

Свое мнение об этом преступлении и о версиях произошедшего выразила сестра погибшего Дарья в интервью изданию НД Херсон.

"Владимир Чебукин является моим братом. Он встречал Новый Год с родителями, а потом поехал на елку, где встретился со своей бывшей женой и ее нынешним гражданским мужем. (Калашниковым Юрием Юрьевичем, ныне, обвиняемый – Ред.) У них произошел конфликт, но дело не дошло до драки, их разняли", – вспомнила она.

Кроме того, Дарья отметила, что после этого "в разных компаниях и в разное время они поехали в ночной клуб, где у них снова была стычка".

"После этого бывшая жена брата (Валерия Мунтян – Ред.) увела своего мужчину, и они поехали домой. Это было примерно с 3 до 4 утра. Мой брат оставался в клубе. Позже ему на телефон пришли угрозы с тем, что он больше не увидит своего сына. У них с Валерией общий сын, ему три года. В 5:30 утра Владимир вышел из клуба и поехал к дому бывшей жены, дом находиться недалеко от ночного клуба", – рассказала женщина.

По ее словам, после того, как брат подъехал к задней стороне дома, произошла трагедия.

Как рассказала Дарья, когда отец Валерии, Василий Мунтян приехал в больницу, где в это время врачи боролись за жизнь Владимира, он рассказал, что "пострадавший якобы перелазил через забор их дома с пистолетом в руках и угрожал людям во дворе".

"Они начали стрелять ему под ноги. Подробностей того, как у пострадавшего оказалось около 15-ти ранений, он не сообщил. Его дочь, Валерия приехав в больницу, рассказала родственникам Владимира, что тот открыл ворота своим ключом, ворвался во двор с пистолетом в руках и угрожал их убить", – добавила женщина.

По ее словам, эти заявления позже не помешали Валерии рассказать, "что, когда происходили события, она была в доме и мыла посуду и вообще ничего не видела и не слышала".

"Они спровоцировали его на то, чтобы он приехал. Они открыли ворота и Владимир пошел к ним. У Юрия каким-то образом под рукой оказался карабин. Они (Юрий, уволенный из полиции еще в 2012 году по версии следствия и его друг, Александр Портной, сотрудник полиции, который выдает разрешение на оружие – Ред.) начали расстреливать Вову. Юра выпустил полную обойму пуль, потом Портной, как оказалось, его добивал. У них закончились пули в карабине, и они добивали его вот этим (травматическим оружием, которым владеют Портной и брат Валерии Тимур – Ред.)", – отметила Дарья.

Она отметила, что брата расстреляли возле его автомобиля: "Он вышел из машины, и они начали расстреливать его, он даже не успел войти во двор, он убегал от них".

У родственников осталась одежда убитого, где пулевые отверстия находятся на спине, а врач, который делал операцию Владимиру, выйдя из операционной, сказал матери и сестре Владимира о том, что ему стреляли в спину. Также медик заявил, что из тела пациента были извлечены пули трех видов.

Пули от карабина, а также пули травматического оружия, двух типов. Из чего можно прийти к выводу, что стрелявших было трое. У брата Валерии – Тимура Мунтяна, который также находился во дворе дома, есть травматический пистолет. У Владимира были пробиты оба легких, пять ранений печени, ранение желудка и кишечника.

Врачи вырезали часть желудка, а также две части кишечника, примерно по метру каждая. Одна пуля застряла в локте, еще одна в тазобедренном суставе. Врачи не стали их извлекать, так же, как и пули травматического оружия, поскольку в первую очередь оперировали жизненно важные органы.

Напомним, что в Каховке после убийства местного жителя отделение полиции забросали файерами.

С жителями Каховки встретился начальник местного отдела полиции Алексей Войчек.

На месте инцидента дежурят пожарные, которые оперативно тушат пиротехнику и покрышки.

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