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В Днепре полуобнаженная девушка бегала по улице и била машины: появилось видео

16 сентября, 12:34

Дебоширку избили охранники стройки

В Днепре полуобнаженная девушка устроила дебош и подралась с охранниками стройки.

Сначала 26-летняя жительница города бегала по проспекту Гагарина, била зеркала и стекла припаркованных автомобилей, а потом ворвалась на стройплощадку. Там на девушку набросились охранники, которые, по словам очевидцев, били ее старой лестницей и резиновым шлангом. Этот момент попал на видео.

Когда за девушку вступился прохожий, досталось и ему. Полиция выяснила, что женщина состоит на учете в психдиспансере, а охранники пришли в ярость из-за того, что девушка разбила им мобильник.

Напомним, не так давно в Днепре нетрезвый пассажир маршрутки устроил дебош – разбил дверное стекло и вылил на голову водителя пиво. Причиной происшествия стало желание шофера вывести дебошира из салона.

Кроме того, недавно в Днепре задержали пьяного молодого человека, который шел в сторону райотдела с огромным тесаком. Чтобы не потерять оружие, мужчина примотал его скотчем к руке. Когда правоохранители схватили наглеца, выяснилось, что он спешил выручить друга.

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