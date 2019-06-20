В Днепре мужчина с огромным тесаком пытался освободить друга из полиции

Холодное оружие пьяный молодой человек примотал к руке скотчем

В Днепре задержали пьяного молодого человека, который шел в сторону райотдела с огромным тесаком. Чтобы не потерять оружие, мужчина примотал его скотчем к руке.

Когда правоохранители схватили наглеца, выяснилось, что он спешил выручить друга. Как выяснилось, его товарища незадолго перед этим, тоже с ножом, задержали полицейские. Теперь приятелям грозят исправительные работы и штраф.

Напомним, не так давно в Кривом Роге группа парней избила сотрудников полиции охраны и отобрала у них автомат. В ведомстве пытались скрыть инцидент. За попытку скрыть информацию о случившемся ГБР завело уголовное дело. Депутат Криворожского горсовета Николай Колесник, который опубликовал видео избиения сотрудников полиции охраны, уточнил, что среди нападавших был оперуполномоченный одного из отделов полиции города.

Недавно в Днепропетровской области задержали двух мужчин, которые напали и ограбили иностранца.

Также мы сообщали, что в Днепре правоохранители задержали опасного грабителя, который с ножом набросился на женщину.

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