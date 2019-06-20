Сделать стартовой
26,33
29,51
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

В Днепре мужчина с огромным тесаком пытался освободить друга из полиции

20 июня, 15:48

Холодное оружие пьяный молодой человек примотал к руке скотчем


В Днепре задержали пьяного молодого человека, который шел в сторону райотдела с огромным тесаком. Чтобы не потерять оружие, мужчина примотал его скотчем к руке.

Когда правоохранители схватили наглеца, выяснилось, что он спешил выручить друга. Как выяснилось, его товарища незадолго перед этим, тоже с ножом, задержали полицейские. Теперь приятелям грозят исправительные работы и штраф.

Напомним, не так давно в Кривом Роге группа парней избила сотрудников полиции охраны и отобрала у них автомат. В ведомстве пытались скрыть инцидент. За попытку скрыть информацию о случившемся ГБР завело уголовное дело. Депутат Криворожского горсовета Николай Колесник, который опубликовал видео избиения сотрудников полиции охраны, уточнил, что среди нападавших был оперуполномоченный одного из отделов полиции города.

Недавно в Днепропетровской области задержали двух мужчин, которые напали и ограбили иностранца.

Также мы сообщали, что в Днепре правоохранители задержали опасного грабителя, который с ножом набросился на женщину

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Днепр, полиция, пьяные, дебошир, тесак

Вы сейчас просматриваете новость " В Днепре мужчина с огромным тесаком пытался освободить друга из полиции". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бросил в голову кирпич: в Днепропетровской области мужчина напал на прохожего

15 мая, 06:30

Конфликт между компанией и прохожим разгорелся на улице

Мэра Николаева "переселил" сосед-дебошир

10 мая, 12:47

По словам градоначальника, буйный сосед дебоширил, а полиция не помогла

В Днепре хулиган во время движения избил водителя маршрутки

24 апреля, 16:45

Пассажиры переживали, чтобы инцидент не привел к ДТП, и требовали вызвать полицию

В Николаевской области дебошир набросился на полицейского в кафе

24 апреля, 14:45

Копы уже задержали нетрезвого злоумышленника

Диета №5: идеи блюд для здоровья печени

Лавров сообщил, чего ожидает от Зеленского

ТОП-5 самых комфортных городов для жизни в Украине

Донбасс и первые шаги: Разумков о планах Зеленского

Гул Земли: о чем «кричит» планета?

Болельщикам Шумахера подарили надежду. Что стало известно?

Как бы выглядели звезды 20 века в роли современных див Instagram

В Нидерландах хотят возродить традицию грид-гёрлз

Венгрия'08: Тадаши Ямашина не смог сдержать слёз

В АП подтвердили встречу Зеленского с Пинчуком: Что обсуждалось

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Налоги на посылки из-за рубежа вырастут: что подготовили украинцам

Сегодня, 07:38

Около 43% интернет-покупателей приобретают товар на зарубежных сайтах

"Нужен работник до 45 лет": работодателей в Украине ждут проблемы

Вчера, 07:51

Доказать факт дискриминации по возрасту очень сложно

Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина

Вчера, 07:00

Жильцы получили механизм перерасчета за "коммуналку". Эксперты: без судов не обойдется

Прогноз Всемирного банка: почему Украина к концу года станет еще беднее Европы

18 июня, 07:51

Мировой ВВП падает быстрее прогноза. Одна из причин – угроза мировой торговой войны

Отек ног: как эффективно решить эту проблему

Когда президент Зеленский “разберется” с тарифами

Коломойский отменяет запуск энергорынка и идёт на конфликт с ЕС
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь