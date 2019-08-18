В Днепре помощник начальника управления Нацполиции совершил ДТП и скрылся

Фото: Facebook Ярослава Гришина

В Днепре 17 августа помощник начальника Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, управляя автомобилем марки Toyota, совершил столкновение с двумя автомобилями Honda и Opel, после чего скрылся с места происшествия, сообщил депутат Запорожского облсовета, адвокат Ярослав Гришин.

По словам депутата, инцидент произошел в 13:00, а вскоре правоохранители нашли автомобиль правонарушителя и задержали водителя.

"Им оказался помощник начальника ГУНП в Запорожской области майор полиции Филькинштейн, 1973г. рождения. Проводится проверка. Ранее скандального майора полиции Филькинштейна уже увольняли с должности, но он восстановился через "реформированный суд", - написал депутат.

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Кроме того, он отметил, что в последнее время правонарушитель выполнял функцию "смотрящего" по Кирилловке (поселок в Запорожской области – ред.), собирая дань с бизнеса, и якобы передавая наверх.

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"Сейчас дело пытаются замять, что является недопустимым", – подытожил Гришин.

Напомним, что ранее мы сообщали о новых данных Патрульной полиции по аварийности на Украине на минувших семь месяцев этого года. Так, за этот период было зафиксировано свыше 86 тысяч аварий, в которых погибло 1688 человек и около 17 тысяч получили травмы разной степени тяжести. Кроме того, все показатели аварийности на украинских дорогах существенно выросли в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Добавим, что ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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