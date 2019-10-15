В Днепре после ДТП проезжую часть завалило мусором: появились фото и видео

В Днепре на улице Княгини Ольги легковушка Kia снесла несколько мусорных баков и перевернулась. Улицу засыпало мусором, сообщает "Информатор".

ДТП произошло около 21:00 14 октября. Как рассказали очевидцы, контейнеры стояли посреди проезжей части, и водитель просто не заметил их. После столкновения с легковушкой баки лопнули, а их содержимое засыпало дорогу и заняло целую полосу.

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Водитель легковушки не пострадал. Был ли он в состоянии опьянения, и все детали инцидента еще выяснят полицейские.

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Также мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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