В Днепре после двух лет розысков копы задержали подозреваемого в убийстве
Местному жителю за жестокое убийство грозит 15 лет тюрьмы
В Днепре полицейские задержали мужчину, который подозревается в совершении жестокого убийства собственной тещи. Розыски продолжались два года, сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
Преступление было совершено в феврале 2017 года – по данным следствия, 38-летний местный житель напал на тещу и нанес ей удар ножом в шею. В результате 62-летняя женщина скончалась, а ее тело в подсобном помещении нашел муж.
В декабре 2018 года полиция получила информацию о причастности к преступлению бывшего мужа дочери погибшей женщины.
"18 января по месту его жительства был проведен санкционированный обыск и изъяты предполагаемое орудие преступления – кухонный нож и одежда, в которой человек был в день преступления. В ходе следственного эксперимента фигурант сознался в совершении убийства", – рассказали в пресс-службе.
Мужчина задержан и находится под стражей. Ему сообщили о подозрении, за которое фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.
Напомним, недавно мы сообщали, что в Днепре местный житель нашел в мусорном баке тело 19-летней девушки. Кроме того, сообщалось, что в одном из заброшенных домов Днепра горожане нашли изуродованное тело бойца ВСУ.
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