В Днепре после двух лет розысков копы задержали подозреваемого в убийстве

Местному жителю за жестокое убийство грозит 15 лет тюрьмы

В Запорожской области двое мужчин насмерть забили собутыльника. Фото: пресс-служба прокуратуры Запорожской области

В Днепре после двух лет розысков копы задержали подозреваемого в убийстве Журавель Максим //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5c3/258/5c45c325871e9.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5c3/258/5c45c325871e9.jpg 2019-01-22T18:46:00+02:00 Днепр Местному жителю за жестокое убийство грозит 15 лет тюрьмы

В Днепре полицейские задержали мужчину, который подозревается в совершении жестокого убийства собственной тещи. Розыски продолжались два года, сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Преступление было совершено в феврале 2017 года – по данным следствия, 38-летний местный житель напал на тещу и нанес ей удар ножом в шею. В результате 62-летняя женщина скончалась, а ее тело в подсобном помещении нашел муж.

В декабре 2018 года полиция получила информацию о причастности к преступлению бывшего мужа дочери погибшей женщины.

"18 января по месту его жительства был проведен санкционированный обыск и изъяты предполагаемое орудие преступления – кухонный нож и одежда, в которой человек был в день преступления. В ходе следственного эксперимента фигурант сознался в совершении убийства", – рассказали в пресс-службе.

Мужчина задержан и находится под стражей. Ему сообщили о подозрении, за которое фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, недавно мы сообщали, что в Днепре местный житель нашел в мусорном баке тело 19-летней девушки. Кроме того, сообщалось, что в одном из заброшенных домов Днепра горожане нашли изуродованное тело бойца ВСУ.

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АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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