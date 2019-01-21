В Днепропетровской области произошло жестокое убийство

Мужчина ушел на встречу с друзьями и не вернулся

В Днепропетровской области произошло жестокое убийство. Фото: Pixabay

В Днепропетровской области произошло жестокое убийство Журавель Максим //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5ee/8a9/5c45ee8a90b6a.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5ee/8a9/5c45ee8a90b6a.jpg 2019-01-21T18:10:00+02:00 Днепр Мужчина ушел на встречу с друзьями и не вернулся

В городе Терновка Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, который подозревается том, что он насмерть зарубил своего товарища. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции.

Как стало известно, 16 января на горячую линию "102" обратилась женщина, которая сообщила, что ее муж ушел на встречу с друзьями и не вернулся. Правоохранители начали проводить поисковые роботы, в результате которых определили, что последнее место, где мог находиться мужчина – квартира товарища по работе.

Позже выяснилось, что во время застолья между двумя мужчинами произошел конфликт и, не справившись с эмоциями, хозяин квартиры взял топор и нанес два удара по своему гостю. От полученных ранений потерпевший скончался. Чтобы скрыть следы преступлений, подозреваемый вынес тело в подвал.

"Следствием Терновского отделения полиции открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство". Злоумышленник задержан, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", – рассказали в полиции.

Напомним, недавно мы сообщали о том, что в Днепре полицейские установили личность возможного убийцы студентки, тело которой горожане нашли в мусорном баке.



Мы также сообщали, что в Днепре горожане нашли в заброшенном здании тело мужчины без лица. Неизвестные срезали ему кожу.

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АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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