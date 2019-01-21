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В Днепропетровской области произошло жестокое убийство

Сегодня, 18:10

Мужчина ушел на встречу с друзьями и не вернулся

В Днепропетровской области произошло жестокое убийство
В Днепропетровской области произошло жестокое убийство. Фото: Pixabay
В Днепропетровской области произошло жестокое убийство //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5ee/8a9/5c45ee8a90b6a.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5ee/8a9/5c45ee8a90b6a.jpg Днепр Мужчина ушел на встречу с друзьями и не вернулся

В городе Терновка Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, который подозревается том, что он насмерть зарубил своего товарища. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции.

Как стало известно, 16 января на горячую линию "102" обратилась женщина, которая сообщила, что ее муж ушел на встречу с друзьями и не вернулся. Правоохранители начали проводить поисковые роботы, в результате которых определили, что последнее место, где мог находиться мужчина – квартира товарища по работе.

Позже выяснилось, что во время застолья между двумя мужчинами произошел конфликт и, не справившись с эмоциями, хозяин квартиры взял топор и нанес два удара по своему гостю. От полученных ранений потерпевший скончался. Чтобы скрыть следы преступлений, подозреваемый вынес тело в подвал.

"Следствием Терновского отделения полиции открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство". Злоумышленник задержан, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", – рассказали в полиции.

Напомним, недавно мы сообщали о том, что в Днепре полицейские установили личность возможного убийцы студентки, тело которой горожане нашли в мусорном баке.

Мы также сообщали, что в Днепре горожане нашли в заброшенном здании тело мужчины без лица. Неизвестные срезали ему кожу.

убийство, убийца, топор, Днепропетровская область

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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