В Днепропетровской области произошло жестокое убийство
Мужчина ушел на встречу с друзьями и не вернулся
В городе Терновка Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, который подозревается том, что он насмерть зарубил своего товарища. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции.
Как стало известно, 16 января на горячую линию "102" обратилась женщина, которая сообщила, что ее муж ушел на встречу с друзьями и не вернулся. Правоохранители начали проводить поисковые роботы, в результате которых определили, что последнее место, где мог находиться мужчина – квартира товарища по работе.
Позже выяснилось, что во время застолья между двумя мужчинами произошел конфликт и, не справившись с эмоциями, хозяин квартиры взял топор и нанес два удара по своему гостю. От полученных ранений потерпевший скончался. Чтобы скрыть следы преступлений, подозреваемый вынес тело в подвал.
"Следствием Терновского отделения полиции открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство". Злоумышленник задержан, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", – рассказали в полиции.
Напомним, недавно мы сообщали о том, что в Днепре полицейские установили личность возможного убийцы студентки, тело которой горожане нашли в мусорном баке.
Мы также сообщали, что в Днепре горожане нашли в заброшенном здании тело мужчины без лица. Неизвестные срезали ему кожу.
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