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В Днепре после масштабной погони и стрельбы задержали парочку, угнавшую такси

9 октября, 20:13

Злоумышленники избили водителя, и и забрали его автомобиль

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В Днепре 12 машин патрульной полиции преследовали автоугонщиков. Злоумышленники ночью избили таксиста, вывезли в лесополосу и забрали его машину. Мужчина обратился к полицейским, и те объявили план "Перехват".

Автомобиль нашли, но водитель начал убегать, а стражи порядка начали преследование. Похититель летел с бешеной скоростью по всему городу, несколько раз выезжал на встречную полосу. Лишь чудом никто не пострадал.

Чтобы остановить злоумышленников, патрульным пришлось стрелять по колесам. В машине оказались мужчина и женщина. Сейчас они задержаны.

"Началось преследование, полицейские применили огнестрельное оружие, потому что водитель подвергал опасности окружающих и полицейских, это грозило их жизни, по колесам были произведены выстрелы, уже на проспекте Свободы догнали это транспортное средство", – рассказал спикер областного управления Нацполиции Павел Карманов.

Напомним, ранее мы писали об инциденте в Киеве, где произошла погоня, которая закончилась масштабным ДТП на пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой – нетрезвый водитель Daewoo Lanos пытался скрыться от полиции и влетел в автомобили, стоявшие на светофоре.

А в Одессе подозреваемый в совершении убийства, который находился в розыске, бросился на полицейского с топором и пытался сбежать. В результате его застрелили.

А в Ровно во время полицейской погони за нарушителем, которая продолжалась более часа, травмы получили трое стражей порядка.

Патрульные начали преследовать внедорожник, который выехал на трассу Киев – Чоп, двигаясь в направлении Киева и возле села Горбаков Гощанского района заблокировали движение беглецу. Однако тот совершил разворота и поехал в сторону Ровно по встречной полосе.

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Источник: Сегодня

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