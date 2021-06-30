На Закарпатье в карьере нашли мертвым военного, пропавшего две недели назад

Парня из Ровенской области искали пять дней, о его пропаже заявили родственники спустя почти две недели с момента исчезновения

В Ужгороде обнаружили в карьере труп военнослужащего, который ушел из воинской части 10 июня и пропал без вести.

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Как сообщает корреспондент "Сегодня" Елизавета Герасимьюк, правоохранители выяснили, что погибший из Ровенской области, а на Закарпатье проходил армейскую службу. Родственники заявили о его исчезновении почти через две недели.

К поискам военного были привлечены полицейские, кинологи, бойцы Национальной гвардии и спасатели.

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В течение пяти суток они обследовали прилегающие к городу территории, рынки, вокзалы и общественные заведения области, а также проверяли записи с камер видеонаблюдения. В итоге тело парня без признаков жизни водолазы извлекли из карьера в микрорайоне областного центра.

Тело погибшего правоохранители направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину его смерти.

По данному факту открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Устанавливаются все обстоятельства трагедии, продолжается расследование.

Ранее мы сообщали, что в Киеве в реке нашли тело военнослужащего.

Также напомним, в Харьковской области на территории воинской части в городе Лозовая было обнаружено тело 23-летнего солдата с перерезанным горлом.