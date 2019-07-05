В Днепре праздновали День национальной полиции: появились яркие фото
Копов поздравляли дети, разрисовывая их автомобили
В Днепре детвора поздравила сотрудников патрульной полиции с профессиональным праздником – стражи порядка встретились с горожанами в сквере возле Днепропетровской областной государственной администрации: там играл оркестр и звучали слова благодарности.
В частности, стражей порядка поздравили дети, которым предложили разукрасить служебный автомобиль. Детвора охотно согласилась, превратив авто в раскраску.
После этого юные художники сделали фото на память. В свою очередь, копы презентовали маленьким днепрянам воздушные шары и мороженое.
Напомним, в Киеве профессиональный праздник Национальная полиция Украины решила отметить без лишней помпезности и официоза – в центре столицы копы устроили для детей несколько игровых зон.
Здесь, к примеру, ребятишки могли испытать на себе, как это – быть инспектором велопатруля. А еще могли посидеть в настоящей полицейской машине. И даже примерить снаряжение копа.
Ранее глава МВД Арсен Аваков рассказал о восьмикратном росте уровня доверия украинцев к копам.
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