В Днепре праздновали День национальной полиции: появились яркие фото

Копов поздравляли дети, разрисовывая их автомобили

Копов в Днепре с профессиональным праздником поздравили дети. Фото: opentv.media.

В Днепре детвора поздравила сотрудников патрульной полиции с профессиональным праздником – стражи порядка встретились с горожанами в сквере возле Днепропетровской областной государственной администрации: там играл оркестр и звучали слова благодарности.

В частности, стражей порядка поздравили дети, которым предложили разукрасить служебный автомобиль. Детвора охотно согласилась, превратив авто в раскраску.

После этого юные художники сделали фото на память. В свою очередь, копы презентовали маленьким днепрянам воздушные шары и мороженое.

Напомним, в Киеве профессиональный праздник Национальная полиция Украины решила отметить без лишней помпезности и официоза – в центре столицы копы устроили для детей несколько игровых зон.

Здесь, к примеру, ребятишки могли испытать на себе, как это – быть инспектором велопатруля. А еще могли посидеть в настоящей полицейской машине. И даже примерить снаряжение копа.

Ранее глава МВД Арсен Аваков рассказал о восьмикратном росте уровня доверия украинцев к копам.

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