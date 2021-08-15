В Днепре прогремел взрыв в жилом доме, есть погибшие

В Центральном районе Днепра в жилом доме произошел взрыв. Два человека погибли.
Как сообщили в пресс-службе ГУНП, сообщение о взрыве на первом этаже двухэтажного дома на улице Шмидта поступило в полицию около 8:50 15 августа.
В результате происшествия погибли мужчина и женщина, которые находились в квартире.
По предварительной информации в домовладении произошел взрыв газовоздушной смеси.
На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, работники ГСЧС и газовой службы.
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По данному факту следователи открыли два уголовных производства по п. 1 ч. 2 ст. 115 (с пометкой – несчастный случай) и ч. 2 ст. 367 (cлужбова халатность) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
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