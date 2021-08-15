В Днепре прогремел взрыв в жилом доме, есть погибшие

Утром 15 августа в квартире на первом этаже дома №37 на улице Шмидта в Днепре прогремел взрыв. Начался пожар

От взрыва в доме выбило окна. Фото: Информатор

В Центральном районе Днепра в жилом доме произошел взрыв. Два человека погибли.

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Как сообщили в пресс-службе ГУНП, сообщение о взрыве на первом этаже двухэтажного дома на улице Шмидта поступило в полицию около 8:50 15 августа.

В результате происшествия погибли мужчина и женщина, которые находились в квартире.

По предварительной информации в домовладении произошел взрыв газовоздушной смеси.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, работники ГСЧС и газовой службы.

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По данному факту следователи открыли два уголовных производства по п. 1 ч. 2 ст. 115 (с пометкой – несчастный случай) и ч. 2 ст. 367 (cлужбова халатность) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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