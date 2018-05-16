В Днепре произошло ДТП при участии трех полицейских авто

Три Toyota Prius не смогли разъехаться на парковке

Вчера, 15 мая, в Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие при участии трех полицейских авто Toyota Prius. Об этом сообщает dtp.kiev.ua. На фото видно, что машинам патрульной полиции не удалось разъехаться на парковке.

"ДТП с участием патрульной полиции. Говорят, в Днепре столкнулись три авто Тойота Приус. Без пострадавших", – говорится в сообщении.

Напомним, 27 апреля в Одессе столкнулись грузовой автомобиль и полицейская иномарка Mitsubishi. ДТП произошло в районе Пересыпского моста. По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. Однако, происшествие усугубило дорожную обстановку.

Напомним, в марте Киеве на улице Бальзака 61 произошло ночное ДТП с участием полиции. По словам свидетелей, на пустой дороге в три часа ночи патрульный автомобиль Toyota Prius, не тормозя, врезался в эвакуатор. Пострадали двое полицейских – водитель и пассажир, которые не были пристегнуты. Оба были срочно госпитализированы.

А 27 марта на территории харьковского рынка "Барабашово" в Харькове патрульный автомобиль копов врезался в один из торговых павильонов.