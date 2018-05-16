Копа из Харькова заподозрили в продаже служебных данных

Сегодня, 10:05

Если вину полицейского докажут, ему грозит до трех лет тюрьмы

Фото: пресс-служба Нацполиции
Фото: пресс-служба Нацполиции

Лейтенанта патрульной полиции из Харькова заподозрили в продаже служебной информации посторонним лицам. Об этом сообщает официальный сайт Нацполиции.

Как стало известно, сотрудники Департамента внутренней безопасности в Ровенской области выяснили, что группа местных жителей получает от патрульного из Харькова данные из автоматизированных систем МВД.

По данным следствия, полицейский пересылал служебную информацию через один из мессенджеров, после чего получал денежное вознаграждение. 24-летний полицейский задержан, а при обыске у него изъяли банковские карточки, на которые поступали средства от "клиентов".

Открыто уголовное производство по статье "несанкционированные действия с информацией", и, если вина полицейского будет доказана, ему грозит до трех лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности на аналогичный срок.

Напомним, ранее в Киеве после избиения копами мужчины вспыхнул громкий скандал, а четверых полицейских отстранили от работы на время расследования. Также мы писали о том, как в Одессе хулиганы избили патрульную и пытались задавить ее автомобилем.

Кроме того, стоит напомнить о скандале в Сумах, где двое патрульных были отстранены после публикации видео с издевательствами над бездомным.
Харьков, полиция, полицейский

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"Сегодня"

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