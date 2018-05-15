Лобовое ДТП с пожаром в Ровенской области: погиб человек, появились фото и видео

Сегодня, 18:11

В столкновении грузовика и микроавтобуса погиб один из водителей

Фото: ГУ ГСЧС Ровенской области
Фото: ГУ ГСЧС Ровенской области

Ранним утром 15 мая в Ровенской области, недалеко от Здолбунова, произошло дорожно-транспортное происшествие: возле села Богдашев в 5:40 столкнулись грузовик с песком и микроавтобус.

На борьбу с огнем на трассе были направлены два дежурных отделения спасателей ГСЧС области, 14 спасателей и три единицы техники. Выяснением обстоятельств аварии занимались сотрудники Национальной полиции.

Как стало известно, в результате аварии погиб водитель микроавтобуса, а водитель грузовика с ранениями средней тяжести был госпитализирован в Здолбуновскую центральную райбольницу.

Ранее мы сообщали о печальной статистике с жертвами ДТП в Украине – за первый квартал этого года погибли более 500 человек и почти 5,5 тыс. были травмированы. При том, что по стране эти цифры уменьшились в сравнении с прошлым годом, в девяти регионах отмечен рост ДТП с тяжкими последствиями.

Таже мы писали об ужасной аварии, которая произошла ранним утром 17 апреля в Кривом Роге. Водитель легковушки выехал на мигающий желтый сигнал светофора, протаранил на проезжающий бусик, который отбросило под колеса автобуса. Погибли 11 человек.
ДТП, фото, видео, ровенская область, Здолбунов

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"Сегодня"

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