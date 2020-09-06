В Днепре произошло крупное ДТП: есть пострадавшие (фото и видео)

В Днепре столкнулись Ford и Lexus, в результате чего пострадали два человека. Их с травмами разной степени тяжести забрала бригада скорой помощи.
Об этом сообщает Информатор.
По данным сайта, инцидент произошел на перекрестке улиц Сечевых Стрельцов с Шевченко. Предварительно установлено, что Lexus спускался по улице Сечевых Стрельцов, в то время как Ford двигался по Шевченко. Столкновение произошло на перекрестке. Впрочем, оба водителя утверждают, что ехали на "зеленый" свет.
После удара Lexus врезался в электроопору, вследствие чего столб рухнул на навес летней площадки ресторана. Кроме того, автомобиль ударил припаркованный возле заведения еще один Ford.
В результате ДТП на дорогу из автомобилей вытекло топливо — чтобы смыть бензин с проезжей части, на место направили бригаду ГСЧС.
У девушки, которая была в салоне Lexus, предварительно диагностировали перелом руки и ушибы. Медики оказали ей первую помощь и госпитализировали в 16-ю больницу. У водителя Ford подозрение на перелом, ссадины и ушибы, его также увезли в медучреждение.
Напомним, недавно в Днепре произошла авария на проспекте Слобожанском. На дороге столкнулись Mitsubishi Lancer, Nissan Teana и Hyundai Accent.
Кроме того, ранее в этом же городе случилось лобовое ДТП. Ночью на Полтавском шоссе не разминулись микроавтобус Volkswagen и легковушка Ford. Два человека погибли, еще трое – ранены.
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