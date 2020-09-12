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В Днепре произошло смертельное ДТП: фото и видео с места аварии

12 сентября, 10:25

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Мужчина скончался на месте инцидента

В Днепре мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП водитель двухколесного транспорта погиб на месте аварии.

Как сообщает "Информатор", инцидент произошел 11 сентября около 23:30 на улице Аэропортовской.

Столкнулись автомобиль Mercedes и мотоцикл Kawasaki. Мотоциклист скончался, его личность пока не установлена. Водитель Mercedes не пострадал. На место прибыли патрульные и медики. Следователь устанавливает причины столкновения.

После ДТП две полосы движения в направлении аэропорта были перекрыты, водители объезжали место аварии по встречке.

Напомним, недавно в Днепре столкнулись Ford и Lexus, в результате чего пострадали два человека. Их с травмами разной степени тяжести забрала бригада скорой помощи.

Также мы писали о смертельном ДТП в Днепропетровской области. В Криничанском районе дорогу не поделили автомобили Mercedes и ВАЗ. Погибли водитель и два пассажира ВАЗа. Еще один пассажир этой легковушки получил травмы и попал в больницу. Предварительно известно, что водитель Mercedes-Benz ехал по дороге, где установили знаки ограничения из-за ремонта, и внезапно выехал на встречку, где и столкнулся с ВАЗом.

Видео: Х Днепр

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ДТП Днепр погибшие мотоциклисты
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