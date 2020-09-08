В Днепропетровской области в ДТП погибли три человека (видео)

Водитель легковушки и его пассажиры скончались на месте

В Днепропетровской области произошло смертельное ДТП – в Криничанском районе дорогу не поделили автомобили Mercedes и "ВАЗ". Авария унесла жизни трех человек.

Подробности ДТП рассказали в местной полиции. Выяснилось, что машины не разминулись на 167 км трассы М-04 8 сентября в 13:00. Предварительно, водитель Mercedes-Benz ехал по дороге, на которой установили знаки ограничения из-за ремонтных работ. Внезапно он выехал на встречную полосу, где и столкнулся с "ВАЗ 21099".

Видео: Х Днепр

В результате ДТП погибли водитель и два пассажира "ВАЗ". Еще один пассажир этой легковушки получил травмы и попал в больницу. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, недавно в Днепре произошла авария на проспекте Слобожанском. Тогда на дороге столкнулись Mitsubishi Lancer, Nissan Teana и Hyundai Accent.

Кроме того, ранее в этом же городе случилось лобовое ДТП. Ночью на Полтавском шоссе не разминулись микроавтобус Volkswagen и легковушка Ford. Два человека погибли, еще трое – ранены.

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