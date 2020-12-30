В Днепре произошло тройное ДТП: пострадали два человека (фото и видео)

В Днепре произошла авария с участием легковушки Opel, ГАЗели и автобуса. В результате ДТП пострадали два человека.

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Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент случился на улице Марии Лисиченко. Из-за скользкой дороги автомобиль Opel занесло на полосу встречного движения, где он врезался в ГАЗель и задел автобус. В сторону улицы Янарной образовалась пробка.

В результате дорожной аварии пострадали водитель и пассажир Opel. Водитель получил травму головы, пассажир — травму ноги.

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Напомним, в Ивано-Франковской области машина скорой помощи попала в ДТП, есть пострадавшие.

Кроме того, ранее под Запорожьем столкнулись грузовик и легковушка.

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