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В Днепре пьяный водитель сбил женщину и сбежал с места аварии

19 апреля, 20:34

Виктория Барановская Виктория Барановская

Женщину госпитализировали с черепно-мозговой травмой, она находится в тяжелом состоянии в одном из медучреждений города

В понедельник, 19 апреля, в Днепре водитель автомобиля Suzuki сбил женщину и скрылся с места аварии.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Очевидцы аварии сразу же вызвали полицию и медиков на место аварии. Правоохранителям описали автомобиль и дали видео с камер наблюдения. Спустя несколько минут они задержали 43-летнего мужчину.

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Оказалось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. У него зафиксировали 2, 33 промилле алкоголя в крови, при допустимом количестве – 0,2.

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Пострадавшую в тяжелом состоянии забрала скорая – у нее открытая черепно-мозговая травма. Спустя несколько минут после ДТП виновника задержали полицейские.

Теперь ему грозит уголовная ответственность.

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Напомним, ранее в Николаевской области бус с умершими от COVID-19 попал в ДТП.

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