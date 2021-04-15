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В Николаевской области бус с умершими от COVID-19 попал в ДТП: есть погибший (фото)

15 апреля, 12:22

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Копы устанавливают причины аварии

В Николаевской области микроавтобус Fiat Scudo столкнулся с грузовым автомобилем почты Фотон Кобальт.

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Как сообщили в пресс-службе ГУНП, авария произошла возле села Михайло-Лариной. В результате столкновения погиб 31-летний водитель микроавтобуса, который перевозил гробы с шестью умершими от коронавируса.

46-летний водитель грузовика госпитализирован в больницу с травмами.

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Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

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Событие квалифицировали по признакам статьи "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего".

Ранее мы сообщали, что в Одессе легковушка вылетела с дороги во двор дома.

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Также напомним, во Львове в ДТП попала мать с младенцем.

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ДТП жертва полиция николаевская область гробы
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