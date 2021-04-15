В Николаевской области бус с умершими от COVID-19 попал в ДТП: есть погибший (фото)

В Николаевской области микроавтобус Fiat Scudo столкнулся с грузовым автомобилем почты Фотон Кобальт.
Как сообщили в пресс-службе ГУНП, авария произошла возле села Михайло-Лариной. В результате столкновения погиб 31-летний водитель микроавтобуса, который перевозил гробы с шестью умершими от коронавируса.
46-летний водитель грузовика госпитализирован в больницу с травмами.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП.
Событие квалифицировали по признакам статьи "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего".
Ранее мы сообщали, что в Одессе легковушка вылетела с дороги во двор дома.
Также напомним, во Львове в ДТП попала мать с младенцем.
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