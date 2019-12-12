В Днепре разыскивают пропавшего работника музея – кота Семена (видео)

Кот проработал в музее всего несколько месяцев. Коллеги просят помощи в поисках

В Днепре ищут кота по имени Семен, которого исторический музей официально принял на работу для охраны от грызунов. Больного и избитого мурлыку подобрали на улице волонтеры, выходили и четыре месяца назад трудоустроили. Но несколько дней назад Семен внезапно исчез. Работники музея просят помощи в поисках загулявшего хвостатого коллеги.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Бразилии бездомный котенок получил работу в офисе адвокатов. Усатого малыша по кличке Лион приютили сотрудники офиса. По словам юристов, малыш постоянно приходил к ним в непогоду, и они решили предоставить ему постоянное убежище и сделали кота администратором.

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А еще раньше мы рассказывали о том, как "первый кот" Великобритании заблокировал бронированный лимузин Трампа. Хвостатый хозяин дома номер 10 на Даунинг-стрит, где живет и работает глава британского правительства, изрядно пощекотал нервы службе безопасности американского лидера. Он залез под бронированное авто Трампа "Зверь" ("The Beast") и отказался вылезать оттуда.

И это был не первый скандал с Ларри. Ранее главный кот Британии может потерять должность главного мышелова из-за своей лени. Инсайдеры не раз замечали Ларри благополучно спящим, пока у него под носом спокойно сновали мыши.

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