В Днепре рэкетиры под видом СБУ вымогали деньги у бизнесменов

Участника банды задержали во время получения 100 тысяч долларов

В Днепре мошенники под видом СБУ вымогали деньги у бизнесменов / Фото: Нацполиция

В Днепре пресекли деятельность группировки, которая под видом сотрудников Службы безопасности Украины вымогали деньги у представителей коммерческих структур.

Как сообщили в пресс-центре спецслужбы, участники группировки, представляясь сотрудниками СБУ, следователями полиции и даже "ворами в законе", совершили разбой и вымогали у предпринимателя 300 тысяч долларов.

В случае, если он отказывался платить деньги, преступники угрожали его родным физической расправой. Кроме того, участники банды заставляли предпринимателя подписать документы, чтобы завладеть его бизнесом.

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Копы зафиксировали факт получения 100 тысяч долларов и задержали одного из участников группировки.

"Правоохранители задержали одного из участников группировки согласно в торгово-развлекательном центре, во время получения очередной части "транша". Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения", — сообщили в пресс-службе СБУ.

Продолжаются следственно-оперативные действия по привлечению к ответственности других участников группировки.

Напомним, недавно в Виннице задержали участников преступной группировки, которые требовали от фермера вернуть несуществующий долг в размере 240 тысяч долларов.

Также мы сообщали, что СБУ задержала вымогателей во главе с бывшим разведчиком Нацгвардии.

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