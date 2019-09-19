В Днепре рэкетиры под видом СБУ вымогали деньги у бизнесменов

В Днепре пресекли деятельность группировки, которая под видом сотрудников Службы безопасности Украины вымогали деньги у представителей коммерческих структур.
Как сообщили в пресс-центре спецслужбы, участники группировки, представляясь сотрудниками СБУ, следователями полиции и даже "ворами в законе", совершили разбой и вымогали у предпринимателя 300 тысяч долларов.
В случае, если он отказывался платить деньги, преступники угрожали его родным физической расправой. Кроме того, участники банды заставляли предпринимателя подписать документы, чтобы завладеть его бизнесом.
Копы зафиксировали факт получения 100 тысяч долларов и задержали одного из участников группировки.
"Правоохранители задержали одного из участников группировки согласно в торгово-развлекательном центре, во время получения очередной части "транша". Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения", — сообщили в пресс-службе СБУ.
Продолжаются следственно-оперативные действия по привлечению к ответственности других участников группировки.
Напомним, недавно в Виннице задержали участников преступной группировки, которые требовали от фермера вернуть несуществующий долг в размере 240 тысяч долларов.
Также мы сообщали, что СБУ задержала вымогателей во главе с бывшим разведчиком Нацгвардии.
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