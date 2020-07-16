В Днепре массово "бетонируют" наливайки: фото

В Днепре полным ходом идет борьба с "наливайками". По всему городу массово баррикадируют заведения, которые грубо нарушают законодательство.

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Как сообщает "Наше місто", в частности, речь идет о тех, кто торгует спиртным без лицензии и продает алкоголь несовершеннолетним, а также отпускает алкоголь после 22:00.

Злачные места, которые в обход запрета и с нарушениями законов продают алкоголь, баррикадируют с помощью бетонных блоков.

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Ранее мы сообщали, что в Днепре объявили войну киоскам, в которых незаконно торгуют алкоголем. Под снос попали так называемые наливайки – в них из-под прилавка разливают алкоголь и продают его без необходимых документов. Всего за полгода коммунальщики демонтировали более 80 торговых точек, размещенных в разных районах города. Кроме того, появились фото, как в Днепре "забетонировали" очередную "наливайку".

Также напомним, МАФы в Киеве "прикидывались" ателье и офисами. В городе снесли 150 "наливаек".

Как коммунальщики сносят павильоны, в которых разливают алкоголь, – смотрите видео.

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