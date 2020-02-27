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В Днепре "забетонировали" очередную наливайку: появились фото

27 февраля, 13:17

В этом кафе алкоголь продавали в запрещенное время

В Днепре продолжается борьба с нелегальной продажей алкоголя – в городе заблокировали очередную наливайку. Об этом сообщили в Telegram-канале "Днепр Сейчас".

Вход в кафе "Вареничная" на улице Рабочей забаррикадировали бетонными блоками. Местные уверяют, что именно в этом заведении алкоголь продавали после 22:00.

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Отметим, что это – не первая "наливайка", которую постигла такая судьба. 13 февраля горожане перекрыли бетонными блоками вход в заведение, в которой алкоголь продавали даже детям. Эту "наливайку", по словам мэра города, "крышевали" "правоохранители" всех мастей.

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Также мы писали, что в Запорожье вблизи детской площадки построили заведение, в котором продавали алкоголь кустарного производства. Клиенты этой "наливайки" распивают водку в месте, где гуляет дети, несмотря на то, что совсем недалеко находится полицейский участок. Но, как говорят местные жители, правоохранители незаконной торговли "не замечают".

Отметим, что за последние два года водка, вино и пиво в Украине подорожали на 17,7%.

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