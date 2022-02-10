В Днепре спасают выпавшего из автовышки рабочего: в каком он состоянии

Полицейские опросили 32-летнего водителя грузовика, который зацепил автовышку

Один из пострадавших находится в больнице / Коллаж "Сегодня"

38-летний мужчина, который упал на землю в Днепре во время аварии с автовышкой, остался жив. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких.

Об этом пишет ТСН.

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Руководитель частной компании, выполнявшей замену светильников по заказу горсвета, уже заявил, что пояс у более пострадавшего рабочего был, но он не выдержал стремительного толчка.

В каком состоянии мужчина

Сам пострадавший не в состоянии давать объяснения сейчас. Он до сих пор без сознания.

"Черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, многочисленные переломы костей лицевого скелета, перелом костей предплечья, запястья, надколенника, костей обеих стоп", — говорят в больнице.

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Был ли трезв водитель грузовика?

Полиция опросила 32-летнего водителя грузовика, зацепившего автовышку. Копы говорят, он за рулем был трезв.

Вероятно, водитель не учел габариты кузова, потому что именно им, а не кабиной, врезался в вышку. Полиция говорит, что все нужные предупредительные знаки о работах коммунальщиков на дороге были.

Что известно

В Днепре водитель грузовика не рассчитал дистанцию и задел край автовышки. На ней в этот момент работали электрики. Из-за столкновения мужчины выпали из корзины подъемника.

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Один из мужчин упал на землю и потерял сознание, другой, пристегнутый страховочным ремнем, болтался в воздухе на большой скорости.

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