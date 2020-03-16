В Днепре спасли более двух десятков истощенных собак и котов от жестоких хозяев: видео

Люди держали собак на цепи, а котов привязывали веревками

В Днепре коммунальщики и правоохранители 25 кошек и собак, которых голодными держали во дворе частного дома на привязи. Об этом сообщил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко на своей странице в Facebook.

Известно, что животных удерживали во дворе частного дома на улице Яснополянской.

"Освобождение собак и кошек на улице Яснополянской. Изъятые животные были в состоянии крайнего истощения. Отдельная благодарность сотрудникам патрульной полиции и муниципальной стражи. КП "Зооконтроль" – forever", – написал Лысенко.

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Хозяева дома превратили двор в свалку отходов, котов привязали веревками, а собак – цепями. Лысенко также опубликовал видео.

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После освобождения животных из неволи их отправили в приют.

Напомним, ранее зоозащитники в Днепропетровской области выкупили у жестоких заводчиков 48 шиншилл и двух енотовидных собак. Из животных хотели сделать шубы и воротники.

Также недавно в Днепре спасли щенка, который упал в смотровой колодец канализации. Прохожие вызвали спасателей, и те вытащили собаку на поверхность. Собачку забрали к себе местные жители.

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