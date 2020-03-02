Зоозащитники выкупили у жестоких заводчиков 48 шиншилл и двух енотовидных собак

48 шиншилл и двух енотовидных собак спасли волонтеры Днепропетровской области. Из животных хотели сделать шубы и воротники. Однако не успели. Объявления о продаже измученных животных в интернете увидели зооактивисты. Для выкупа собрали более 50 тысяч гривен. Как сейчас чувствуют себя пушистые?

От увиденного на ферме Яна до сих пор не может оправиться. Рассказывает, что животных привезли едва живыми. Волонтер сразу помчалась в больницу. Там их прооперировали.

"Ребра торчали, даже при большом животе, раздутом от переизбытка газовой пищи, ребра торчали наружу. Животные жили в грязи, на мокром полу, в фекалиях, наверное, потому что лапки разъедены", – рассказывает Александр Шулешко, ветеринар.

Спасенных животных назвали Тайга и Тундра. Они хотя и чувствуют себя уже лучше, до сих пор напуганы и все время голодны. Волонтеры показали, как выглядят здоровые и сытые животные. Говорят, что если за ними правильно ухаживать, могут прожить до 15 лет.

"Вот наши красавцы, видите какая разница между ними, какая шерсть зимняя красивая, какие они упитанные, здоровенькие, разница очевидно заметна. Но попадали они к нам примерно в таком же состоянии".

От живодеров волонтеры спасли и ферму шиншилл. Большинство из которых беременные. У пушистых вырвана шерсть и есть паразиты. Волонтер Яна Русина рассказала, что за шиншилл отдали две тысячи долларов, за енотовидных собак – по полторы тысячи гривен. Деньги собирали в соцсетях.

"Выкуплена полностью ферма, дальше ею заниматься уже не будут, то есть эти животные спасены. Очень хочется, чтоб до людей дошло наконец-то, что это не мех, сейчас очень много заменителей меха", – говорит волонтер.

Волонтеры готовы отдать животных в надежные руки, но после лечения.

"Будут отдаваться тем людям, которые хотели, мечтали или у которых были уже шиншилки, но не как игрушка детям. И две енотовидные собаки. Человеку-фанату, которому нравится, хочется", – объясняет Елена Русина, владелица убежища.

Волонтеры намерены и дальше выкупать животных. Сейчас в приюте их более полутысячи.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о шиншилловом рае в Хмельницкой области и о том, как супруги разводят очаровательных грызунов. Светлана и Роман Ефименко говорят, что шиншиллы нежнее и ласковее котов и собак и души не чают в них.

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