Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,31
28,79

В Днепре спасли щенка, который упал в канализацию

11 марта, 16:07

Сергей Пономаренко

Прохожие вызвали спасателей, и те достали животное на поверхность

В Днепре щенок упал в смотровой колодец канализации, сообщает "Ранок з Україною".

Прохожие вызвали спасателей, и те вытащили собаку на поверхность. Собачку забрали к себе местные жители.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что в Киеве умерла самая старая собака в Украине – такса Нора.

"Нора прожила 19 лет 8 месяцев и 18 дней. Мы все очень переживали за Нору, периодически контактировали с ее хозяйкой, интересовались, как собачка себя чувствует, и считали каждый прожитый ею день достижением... Такая долгая жизнь – это достойный пример любви и заботы человека", – сказала директор Национального Реестра Рекордов Лана Ветрова.

В тренде
Тяжелый бой в Песках: ВСУ жестко отомстили боевикам за обстрел грузовика

Как рассказали хозяева рекордсменки, Нора появилась в их квартире полуторамесячным щенком, который помещался в ладони. Собака очень умная, много путешествовала со своими владельцами и раньше даже знала игрушки по именам.

Официальная регистрация рекорда "Самая старая собака в Украине" состоялась 14 января 2020 в Киеве. В пересчете на человеческий возраст Нора прожила около 110 лет.

Также мы писали о том, как в Одессе на женщину со шпицем напала злая собака из лифта. Момент нападения записала установленная в подъезде камера.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Днепр собака спасение животных Ранок з Україною

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве супруги-заробитчане напали на таксиста, ударили по голове палкой и ограбили (видео)
В Киеве супруги-заробитчане напали на таксиста, ударили по голове палкой и ограбили (видео)Происшествия
В Днепропетровской области нашли древние захоронения: фото
В Днепропетровской области нашли древние захоронения: фотоДнепр
Голая и босая: по Днепру гуляла странная дама (видео)
Голая и босая: по Днепру гуляла странная дама (видео)Днепр
До +17 и дождь с грозой: где ждать непогоду 8 марта (карта)
До +17 и дождь с грозой: где ждать непогоду 8 марта (карта)Украина
Вернулись из Италии: в Днепропетровской области на коронавирус проверили семью
Вернулись из Италии: в Днепропетровской области на коронавирус проверили семьюДнепр
Люди задыхались: в Днепре произошел серьезный пожар (фото, видео)
Люди задыхались: в Днепре произошел серьезный пожар (фото, видео)Днепр

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...