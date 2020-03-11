В Днепре спасли щенка, который упал в канализацию

В Днепре щенок упал в смотровой колодец канализации, сообщает "Ранок з Україною".
Прохожие вызвали спасателей, и те вытащили собаку на поверхность. Собачку забрали к себе местные жители.
Ранее "Сегодня" рассказывали, что в Киеве умерла самая старая собака в Украине – такса Нора.
"Нора прожила 19 лет 8 месяцев и 18 дней. Мы все очень переживали за Нору, периодически контактировали с ее хозяйкой, интересовались, как собачка себя чувствует, и считали каждый прожитый ею день достижением... Такая долгая жизнь – это достойный пример любви и заботы человека", – сказала директор Национального Реестра Рекордов Лана Ветрова.
Как рассказали хозяева рекордсменки, Нора появилась в их квартире полуторамесячным щенком, который помещался в ладони. Собака очень умная, много путешествовала со своими владельцами и раньше даже знала игрушки по именам.
Официальная регистрация рекорда "Самая старая собака в Украине" состоялась 14 января 2020 в Киеве. В пересчете на человеческий возраст Нора прожила около 110 лет.
Также мы писали о том, как в Одессе на женщину со шпицем напала злая собака из лифта. Момент нападения записала установленная в подъезде камера.
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