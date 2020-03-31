В Днепре спецназ задержал преступную группировку: видео

У злоумышленников нашли оружие и патроны, бронежилеты, а также наркотики

Правоохранители задержали преступную группировку из четырех человек. Они подозреваются в серии резонансных разбойных нападений на территории Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как отмечается в ведомстве, задержанные — жители Днепра и Каменского возрастом от 25 до 30 лет.

Обыски проходили и по месту жительства подозреваемых, и в их автомобилях. В конечном итоге полицейские изъяли пять пистолетов, около 150 патронов, медицинские шприцы, пакеты с наркотическим веществом, ножи, бронежилеты, балаклавы, рации, кастеты и другие вещи, которые были необходимы для совершения преступлений. Все это направили на соответствующие экспертизы.

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Злоумышленники задержаны, им уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по факту разбоя. Им грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества. Кроме того, полиция открыла еще одно уголовное производство — по факту хранения оружия. Сейчас ведутся следственные действия, правоохранители проверяют, причастны ли задержанные к совершению имущественных преступлений на территории региона.

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Также появилось видео задержания злоумышленников.

Напомним, ранее на территории села Кагарлыкского района в Киевской области произошло разбойное нападение: злоумышленники ночью ворвались в дом к мужчине и, нанося ему и его сыну телесные повреждения и угрожая расправой, вынесли из дома крупную сумму денег.

Также мы писали, что в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина и вымогали деньги.

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