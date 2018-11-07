В Днепре ссора между невесткой и свекровью закончилась жестоким убийством

В Днепре за жестокое убийство к семи годам тюрьмы приговорили местную 36-летнюю жительницу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в Днепропетровской области.

Как стало известно, в октябре 2016 года в квартире, где осужденная жила со своим мужем, свекровью и тремя маленькими детьми, произошел конфликт. Ссора вспыхнула на фоне алкогольного опьянения – женщина вступила в словесную перепалку со своей свекровью, после чего взяла веревку и задушила ее.

"Убедившись, что женщина умерла, злоумышленница оставила ее на полу в кухне и ушла отдыхать. На следующий день подсудимая в двух водоемах утопила расчлененное тело жертвы. Тело женщины было обнаружено лишь в мае следующего года, из-за чего было практически невозможно установить причинную связь с наступлением смерти", – рассказывают в пресс-службе прокуратуры в Днепропетровской области.

В ходе ряда судебно-медицинских экспертиз, правоохранителям все же удалось выйти на след убийцы. Днепрянку суд признал виновной в совершении уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 115 УК Украины ("умышленное убийство"). И приговорил ее к лишению свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев.

Напомним, недавно в Днепре за жестокое убийство к семи годам лишения свободы приговорили двух молодых девушек. Во время распития спиртного они нанесли знакомому множество ножевых ранений.

Кроме того, ранее в Днепре в маршрутке копы задержали мужчину, который убил, расчленил и спрятал тело своего товарища. Ему грозит пожизненное заключение.