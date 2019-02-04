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В Днепре стали активно бороться с домашним насилием

Сегодня, 14:51

В Днепре за год в полицию обращаются 13 тысяч жертв домашнего насилия

Фото: Pixabay
В Днепре стали активно бороться с домашним насилием //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/356/747/5c5356747fe36.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/356/747/5c5356747fe36.jpg Днепр В Днепре за год в полицию обращаются 13 тысяч жертв домашнего насилия

В минувшем году жители Днепропетровской области стали чаще обращаться в полицию с заявлениями о семейном насилии. В Управлении патрульной полиции области отметили: ежегодно на горячую линию 102 только в Днепре поступает порядка 13 000 вызовов с подобными жалобами.

В помощь жертвам домашних тиранов активисты создали интернет-сайт "Побач", чтобы обнажить актуальную для области проблему. На ресурсе можно отыскать перечень организаций, которые оказывают помощь пострадавшим.

"Люди, которые хотят помочь пострадавшим, или же жертвы могут зайти на сайт pobach.info. Там есть перечень помощи, которая предоставляется в Днепре и Днепропетровской области. Например, если необходимо получить психологическую помощь или юридическую консультацию, человек заходит на сайт и выбирает необходимый вид помощи. Затем выбирает из списка город области, в котором она предоставляется. После этого пользователь видит список организаций, которые могут помочь в решении правовых или психологических вопросов", – основатель общественного объединения Gender Stream Ольга Полякова.

Сейчас сайт работает в тестовом режиме, однако с 14 февраля его обещают запустить полноценно. Кроме того, в скором времени пресекать домашнее насилие также смогут специальные группы реагирования.

Напомним, ранее мы писали о том, что в нашей стране, за помощью полиции обращаются лишь два процента женщин, пострадавших от домашнего насилия.

Также сайт Сегодня" писал о выходах, которые есть у жертв домашнего насилия. Эксперты полагают, что причина нездоровых семейных отношений кроется в пагубных общественных установках.

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Тег Днепр, насилие, Днепропетровская область, домашнее насилие

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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