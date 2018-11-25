Домашнее насилие: как часто украинки обращаются за помощью к правоохранителям

В 2019 году в Украине вступит в силу закон, предусматривающий уголовную ответственность за домашнее насилие

В воскресенье, 25 ноября, неравнодушные люди во всем мире прикалывают к одежде белую ленту – в знак протеста против домашнего насилия. Физической и сексуальной агрессии ежегодно подвергаются миллион украинских женщин, и только 2% из них обращаются за помощью к правоохранителям.

"Начинал меня постоянно унижать, морально меня просто задавливал, было страшно отвечать на его вопросы, потом что если я отвечу что-то не так ...", – рассказала одна из жертв домашнего насилия Ольга.

Ее муж пьянствовал и изменял ей, унижал и избивал. Так продолжались 18 лет супружеской жизни. Тогда женщина решилась на развод, но и после этого тиран не оставил ее в покое – нанял молодых людей, которые силой выбросили ее с двумя детьми из дома на улицу.

За два года судов Ольга смогла вернуть дом, где сейчас живет вместе с детьми, однако признается, ей до сих пор жутко. По ее словам, за домом продолжают шпионить неизвестные люди, а на мобильный телефон постоянно приходят угрозы.

От рассказов другой жертвы домашнего насилия – Надежды, стынет кровь – ее муж избивал ее даже во время беременности.

"Был случай даже, когда он меня беременную избил битой, перебил ноги. Он через две недели после родов меня насиловал", – рассказала она.

В полиции отчитываются – на вызовы – приезжают, чтобы спасти жертв насилия.

В 2019 году в Украине вступит в силу закон, предусматривающий уголовную ответственность за домашнее насилие. Еще полицейские смогут делать "ограничительные предписания".

"Фактически полицейский будет вносить запрещающие предписание на ограничение совершения определенных действий – приближения к человеку или фактическое пребывание в одном помещении", – уточнил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

Но спасать от насилия должны не только правоохранители. Прежде всего, это дело самой жертвы. Специалисты советуют сразу разрывать отношения с насильником и становиться независимой экономически.

"Необходимо просто срочное для женщин осознание того, что они же не всегда в роли жертвы, а в роли зависимой, и надо себя развивать, и надо себя восстанавливать", – объяснила глав общественной организации "Белая лента" Вероника Мудрая.

В Украине каждые три минут жертвами насилия становятся девять женщин.

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