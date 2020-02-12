В Днепре таксист умер за рулем: пассажиры чудом спаслись (видео)

Таксист выгнал пассажира из-за коронавируса / Фото: Depositphotos

В Днепре произошло страшное ДТП. Водитель такси умер за рулем во время движения, в авто находились пассажиры.

В полицию поступил вызов о том, что на ул. Александра Конисского в машине "Шевроле" находится человек без признаков жизни, передает Днепр оперативный.

Прибыв на место, правоохранители обнаружили мертвого водителя авто. На место ЧП была вызвана "скорая". Однако, несмотря на реанимационные мероприятия, вернуть к жизни человека не удалось

Полицейские становили, что умерший – водитель такси. Во время движения ему стало плохо, человек потерял сознание. Пассажиры сумели остановить авто, подняв ручной тормоз, и таким образом спаслись.

Как сообщали новости "Сегодня", во Львовской области заявили о задержании подозреваемого в убийстве таксиста, случившееся в 2012 году. Сожженный автомобиль водителя тогда обнаружили на окраине Львова. Водителя искали шесть лет, а предполагаемого убийцу – еще дольше.

Останки водителя обнаружили в пяти километрах от сожженного автомобиля. ДНК-экспертиза подтвердила – это тело Игоря Пака, который исчез в июне 2012 года. Известно, что мужчина работал секретарем суда, а таксовал для подработки. В ночь исчезновения возил клиента за город.

А в Житомирской области вечером 30 января на таксиста в Бердичеве было совершено нападение – двое пассажиров избили водителя и похитили человека вместе с автомобилем.

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