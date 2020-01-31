Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,92
27,48

В Днепре таксисты заставили мужчину раздеться за неоплаченный проезд: видео

31 января, 12:51

Пассажир сел в такси пьяным

Иллюстрация. Фото: Такси Сервис

Иллюстрация. Фото: Такси Сервис

В Днепре мужчина поплатился за попытку проехаться в такси "зайцем" – его заставили раздеться и сняли это на видео. Об инциденте сообщили местные Telegram-каналы.

Выяснилось, что мужчина вызвал такси, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Он прокатился в автомобиле, а потом отказался платить и заявил, что у нет денег. Таксист ситуацию просто так не оставил и решил отомстить "зайцу".

Водитель вызвал на подмогу своих коллег. Вместе они заставили пассажира раздеться до нижнего белья. В таком виде мужчине пришлось идти до своего пункта назначения.

Реклама

Напомним, не так давно в Запорожье водитель такси проучил пассажира, который хотел проехаться бесплатно. Мужчина заставил "зайца" умыться зеленкой.

В тренде
Оккупанты наращивают число ДРГ на Донбассе: что раскрыла украинская разведка

Также мы сообщали, что не так давно в Харькове полицейские задержали мужчину, который избил таксиста и пытался украсть его автомобиль. А в пригороде Херсона мужчина с деревянной палкой напал на таксиста и ограбил его.

Кроме того, в Харькове произошло жестокое убийство таксиста.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

видео Днепр проезд таксист наказание

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украину идет аномальная погода: прогноз на февраль
В Украину идет аномальная погода: прогноз на февральУкраина
Налог на жилье: кому и сколько придется заплатить в 2020 году
Налог на жилье: кому и сколько придется заплатить в 2020 годуНедвижимость
В Украину идет настоящая зима: синоптики дали прогноз на День Соборности (карта)
В Украину идет настоящая зима: синоптики дали прогноз на День Соборности (карта)Украина
В Украину пришла настоящая зима: где ударят морозы (карта)
В Украину пришла настоящая зима: где ударят морозы (карта)Украина
День Соборности Украины: все подробности, фото и видео
День Соборности Украины: все подробности, фото и видеоУкраина
Эксперименты ценою в жизнь: в больнице Днепра умерла 17-летняя девушка
Эксперименты ценою в жизнь: в больнице Днепра умерла 17-летняя девушкаДнепр

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...