В Днепре таксисты заставили мужчину раздеться за неоплаченный проезд: видео

Иллюстрация. Фото: Такси Сервис

В Днепре мужчина поплатился за попытку проехаться в такси "зайцем" – его заставили раздеться и сняли это на видео. Об инциденте сообщили местные Telegram-каналы.

Выяснилось, что мужчина вызвал такси, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Он прокатился в автомобиле, а потом отказался платить и заявил, что у нет денег. Таксист ситуацию просто так не оставил и решил отомстить "зайцу".

Водитель вызвал на подмогу своих коллег. Вместе они заставили пассажира раздеться до нижнего белья. В таком виде мужчине пришлось идти до своего пункта назначения.

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Напомним, не так давно в Запорожье водитель такси проучил пассажира, который хотел проехаться бесплатно. Мужчина заставил "зайца" умыться зеленкой.

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Также мы сообщали, что не так давно в Харькове полицейские задержали мужчину, который избил таксиста и пытался украсть его автомобиль. А в пригороде Херсона мужчина с деревянной палкой напал на таксиста и ограбил его.

Кроме того, в Харькове произошло жестокое убийство таксиста.

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