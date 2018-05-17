В Днепре у СИЗО поймали парочку наркокурьеров с "посылками" для зэков

Ранее задержанный уже был осужден за сбыт наркотиков и за кражи

Спецоперация по задержанию наркокурьера провели днепровские правоохранители. Молодой человек передавал порошок прямо у следственного изолятора. Схватили – с поличным. Ранее задержанный уже был осужден за сбыт наркотиков и за кражи.

Информация о времени и месте передачи наркотиков в СИЗО поступила из оперативных источников. На рассвете правоохранители устраивают засаду. "Сегодня" в засаде вместе с полицейскими. Ждать приходится полтора часа.

В конце концов под стенами СИЗО появляются женщина и мужчина. Долго оглядываются вокруг. Спутница подает знак рукой. Ее напарник бросает под дерево какой-то пакет. Второй швыряет через забор. Именно этого и ждали правоохранители. За считанные секунды обоих задерживают.

"Был задержан гражданин, который перебросил одно из веществ на территорию СИЗО. Один переброс остался при нем. Скорей всего, что там тоже есть наркотические вещества", – рассказывает оперуполномоченный Чечеловского отдела полиции Виталий Агеенко.

Олег, ранее судимый за кражи и сбыт наркотиков, сначала убеждает – просто развлекался и за десятиметровый забор с колючей проволокой бросил картофелину. Но потом признается, что именно было в пакете.

По ту сторону забора пакеты должны были забрать заключенные. Но когда почувствовали опасность, ушли прочь. Оперативники осмотрели оба свертки. В середине одного из них оказался прозрачный полиэтиленовый слип-пакет с порошкообразным веществом белого цвета.

Работники Днепровского учреждения исполнения наказаний говорят: обычно запрещенные вещества так и передают – перебрасывают через забор. Охрана же пытается это предотвращать.

"Периодически поступает к нам оперативная информация, на которую мы немедленно реагируем совместно с сотрудниками Чечеловского райотдела уголовного розыска. Осуществляем совместные оперативно-розыскные мероприятия, осуществляем задержания. Перекрываем каналы проникновения наркотических веществ", – рассказывает заместитель начальника Днепровского учреждения исполнения наказаний №4 Владимир Макаров.

Если вину Олега докажут, он, вероятно, снова вернется за ограждение. На этот раз осудить могут на семь лет лишения свободы.

Напомним, под Белой Церковью полиция задержала наркодилеров с полкило каннабиса.

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