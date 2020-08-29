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В Днепре прогремел взрыв в автомобиле: мужчине оторвало руки (фото)

29 августа, 13:18

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Состояние пострадавшего медики оценивают как тяжелое

В Днепре возле рынка в автомобиле взорвалась граната. В этот момент в салоне легковушки находился мужчина, он серьезно пострадал.

Как сообщает "Информатор", инцидент произошел сегодня, 29 августа, в районе улицы Комбрига Петрова. По словам супруги пострадавшего, тогда ее муж привез на рынок лотки с овощами. Он припарковал машину, обошел ее и сел на переднее пассажирское сидение. Уже через несколько минут прогремел взрыв.

Судя по повреждениям автомобиля, у мужчины в руках взорвалась граната. Из-за взрыва пострадавшему оторвало обе руки. На место примчались медики, которые срочно забрали его в 16-ю городскую больницу. Сейчас состояние мужчины оценивают как тяжелое.

На данный момент на месте взрыва работают правоохранители. Они выясняют, как в машине оказалась граната и все обстоятельства инцидента.

Напомним, не так давно в Мариуполе после взрыва гранаты погиб человек. Трагедия произошла в частном доме.

Кроме того, недавно в Одессе задержали мужчину, который взорвал гранату в общежитии.

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фото взрыв Днепр мужчина ранения автомобили
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