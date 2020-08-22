Українська
$ 27,48
32,55
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в регионах
  3. Новости Донбасса

В Мариуполе после взрыва гранаты погиб человек

22 августа, 14:44

Руслан Ровик Руслан Ровик

Трагедия произошла в частном доме

В Донецкой области в результате взрыва гранаты в частном доме погиб мужчина.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, трагедия произошла 21 августа, около 16 часов.

"В Кальмиусское отделение полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что на территории ее частного дома произошел взрыв, от которого от множественных осколочных ранений умер сожитель, 1961 года рождения", – рассказали в полиции.

На момент взрыва женщина была во дворе и потому не пострадала. Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате детонирования ручной гранаты.

Полиция обнаружила в доме почти 300 патронов разного калибра, гильзы и порох. Происхождение боеприпасов сейчас устанавливается.

Было открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство" с пометкой несчастный случай.

Ранее мы сообщали, что в Киеве мужчина угрожал взорвать гранату в магазине, так как не хотел надевать маску. В ходе поверхностного осмотра у него нашли гранату "РГД-5" и две сигнальные ракеты.

Кроме того, в Одессе задержали мужчину, который взорвал гранату в общежитии. Подозреваемым оказался 38-летний местный житель.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
взрыв Мариуполь граната Донецкая область

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кравчук рассказал о новом ультиматуме Кремля в ТКГ
Кравчук рассказал о новом ультиматуме Кремля в ТКГПолитика
Россия загнала ситуацию в тупик: в ТКГ назвали цель нового требования Москвы
Россия загнала ситуацию в тупик: в ТКГ назвали цель нового требования МосквыПолитика
В Кремле подтвердили место переговоров в
В Кремле подтвердили место переговоров в "нормандском формате", но не знают датыПолитика
Есть две принципиальные вещи: в
Есть две принципиальные вещи: в "Слуге народа" ответили на новые требования РоссииПолитика
Сутки на Донбассе: боевики снова провоцируют ВСУ
Сутки на Донбассе: боевики снова провоцируют ВСУДонбасс
"Ермак и Козак – это еще интереснее": в ТКГ назвали дату "нормандской встречи"Политика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять