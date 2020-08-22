В Мариуполе после взрыва гранаты погиб человек

В Донецкой области в результате взрыва гранаты в частном доме погиб мужчина.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, трагедия произошла 21 августа, около 16 часов.

"В Кальмиусское отделение полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что на территории ее частного дома произошел взрыв, от которого от множественных осколочных ранений умер сожитель, 1961 года рождения", – рассказали в полиции.

На момент взрыва женщина была во дворе и потому не пострадала. Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате детонирования ручной гранаты.

Полиция обнаружила в доме почти 300 патронов разного калибра, гильзы и порох. Происхождение боеприпасов сейчас устанавливается.

Было открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство" с пометкой несчастный случай.

Ранее мы сообщали, что в Киеве мужчина угрожал взорвать гранату в магазине, так как не хотел надевать маску. В ходе поверхностного осмотра у него нашли гранату "РГД-5" и две сигнальные ракеты.

Кроме того, в Одессе задержали мужчину, который взорвал гранату в общежитии. Подозреваемым оказался 38-летний местный житель.

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