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В Днепре в доме нашли мертвыми четырех человек: что известно

24 июня, 13:38

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

На место уже приехали полицейские

В частном доме на улице Дружбы в Днепре обнаружили страшную находку – тела трех мужчин и одной женщины. Об этом, со ссылкой на собственные источники, сообщает "Информатор".

Инцидент произошел вчера вечером, 23 июня. Известно, что среди умерших есть и хозяин дома. По словам его двоюродной сестры, она несколько дней не видела родственника и решила прийти к нему в гости. Но брата женщина застала уже мертвым.

По данным правоохранителей, у мужчины были проблемы с алкоголем. Именно поэтому сестра после пропажи брата заподозрила неладное. Примечательно, что умершие были полностью раздеты и лежали на полу. Следов насильственной смерти на телах не нашли.

На место уже приехали патруль полиции, следователь, судмедэксперты и медики.

Ранее мы рассказывали о жестоком убийстве в Кривом роге. Там на берегу озера нашли изуродованное женское тело.

Кроме того, не так давно в Киеве в квартире нашли убитыми двух пропавших девушек. Погибшими оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. На убитых насчитали десятки ножевых ранений. Подозреваемых в жестоком убийстве задержали в Одессе.

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