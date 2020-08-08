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В Днепре в ДТП попал свадебный кортеж: пострадали дети (фото и видео)

8 августа, 14:28

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

На дороге образовались пробка

В Днепре произошло ДТП с участием автомобилей из свадебного кортежа. В результате столкновения пострадали дети.

Как сообщает "Информатор", 8 августа, около 13:00, на Сичеславской Набережной столкнулись Volvo и Volkswagen. Предварительно, Volkswagen ехал со стороны Европейской улицы. В тот момент Volvo двигался по набережной в сторону цирка. Подробную схему ДТП сейчас составляют патрульные полицейские.

В инциденте пострадали четверо человек, из них двое детей. Движение на дороге затруднено, авария практически полностью занимает полосу по направлению к Кайдакскому мосту. На месте образовалась пробка в трех направлениях.

Напомним, недавно в Днепре произошло еще одно ДТП. Ночью на Полтавском шоссе не разминулись микроавтобус Volkswagen и легковушка Ford. Двое людей погибли, еще трое – ранены.

Кроме этого, не так давно в Днепре у маршрутки отказали тормоза, в масштабной аварии пострадал ребенок. Медики оказали ему первую помощь на месте, после чего госпитализировали в областную детскую больницу на Космической.

Также ранее в Днепре автомобиль сбил девушку – момент ДТП попал на видео:

Видео: Днепр Оперативный/Telegram

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ДТП свадьба Днепр пострадавшие
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