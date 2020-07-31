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В Днепре в квартире нашли тела трех парней и записку

31 июля, 20:30

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Соседи сообщили полицейским о трупном запахе

В Днепре полиция выясняет обстоятельства смерти трех молодых мужчин, тела которых нашли в квартире одной из многоэтажек.

Как сообщает Информатор, погибших обнаружили в многоквартирном доме на улице Данила Галицкого, 83. Соседи позвонили в полицию и сообщили о трупном запахе, который шел из квартиры.

На место выехали следователи и судмедэксперты. Там они увидели, что тела двоих человек находились на кровати, еще один труп — на полу. Полицейские во время поверхностного осмотра не обнаружили следов насильственной смерти. В квартире нашли наркотические вещества и записку, однако пока не понятно, о чем идет речь в тексте.

Также копы установили личности умерших. Ими оказались местные жители: трое мужчин — 19, 18 и 17 лет.

Напомним, "Сегодня" рассказывали о том, что в Одесской области 20-летняя девушка была убита за насмешки во время секса . По подозрению в этом преступлении был задержан молодой человек, односельчанин погибшей.

Кроме того, мы писали, как обезображенное тело женщины, без рук, ног и головы, нашли неподалеку озера в Кривом Роге .

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Днепр труп наркотические средства
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