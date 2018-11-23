В Одесской области в заброшенном доме нашли тело девочки
На теле ребенка обнаружили признаки насилия
Фото: ГУНП в Одесской области
Фото: ГУНП в Одесской области
В одном из сел Белгород-Днестровского района Одесской области в заброшенном доме нашли тело девочки с признаками насилия. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
Труп девочки был обнаружен сегодня, 23 ноября. По информации правоохранителей, погибшая – местная жительница 2009 года рождения. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и кинологи. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, не так давно в Одессе в заброшенном подвале на Судостроительной улице правоохранители нашли тело 43-летней местной жительницы. У женщины были связаны руки и незначительные царапины на коже, но явных признаков насильственной смерти не обнаружили.
Кроме того, ранее в Харькове на улице Метростроителей возле многоэтажного дома нашли тело 26-летнего мужчины.
Также мы сообщали, что в Днепре злоумышленник во время ссоры застрелил из ружья малознакомого мужчину, после чего, пытаясь скрыть следы преступления, расчленил его тело. Потом он вывез тело в мусорный контейнер и поджег его.
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