В Одесской области в заброшенном доме нашли тело девочки

Вчера, 11:55

На теле ребенка обнаружили признаки насилия


Фото: ГУНП в Одесской области

Фото: ГУНП в Одесской области

В одном из сел Белгород-Днестровского района Одесской области в заброшенном доме нашли тело девочки с признаками насилия. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Труп девочки был обнаружен сегодня, 23 ноября. По информации правоохранителей, погибшая – местная жительница 2009 года рождения. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и кинологи. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, не так давно в Одессе в заброшенном подвале на Судостроительной улице правоохранители нашли тело 43-летней местной жительницы. У женщины были связаны руки и незначительные царапины на коже, но явных признаков насильственной смерти не обнаружили. 

Кроме того, ранее в Харькове на улице Метростроителей возле многоэтажного дома нашли тело 26-летнего мужчины.

Также мы сообщали, что в Днепре злоумышленник во время ссоры застрелил из ружья малознакомого мужчину, после чего, пытаясь скрыть следы преступления, расчленил его телоПотом он вывез тело в мусорный контейнер и поджег его.
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