Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,14
26,7

В Днепре в результате ДТП два автомобиля снесли остановку

19 ноября, 04:49

Водитель Honda снял номера автомобиля до приезда полицейских

В Днепре столкнулись Honda и ВАЗ, в результате чего два автомобиля вылетели на остановку общественного транспорта.

Об этом сообщает Информатор.

ДТП случилось в понедельник, 18 ноября, около 23:20, возле ТЦ Мост-Сити.

Реклама

Пострадал водитель ВАЗ. Ему понадобилась госпитализация. Водитель Honda не пострадал.

Предварительно, автомобиль Honda съезжал с Нового моста, а автомобиль ВАЗ ехал в сторону цирка. Автомобили не разминулись и произошло столкновение. От удара они вылетели на парковку торгового центра, повредив навес на остановке общественного транспорта.

Примечательно, что водитель Honda снял номера автомобиля до приезда полицейских. На место также приехали сотрудники ГСЧС.

Ранее жуткое ДТП произошло на проспекте Победы недалеко от станции метро "Нивки" в Киеве. Daewoo Lanos выехал на тротуар и врезался в остановку общественного транспорта. В результате инцидента пострадали два человека, которые были на остановке. По данным полиции, за рулем Daewoo Lanos был мужчина 1979 года рождения. Пострадавшие – двое мужчин, 1979 и 1983 годов рождения. Они получили травмы головы, ног и ушибы тела.

Lanos полностью разгромил стеклянную остановку, а одного из пострадавших отбросило от удара на 15 метров, второго мужчину машина протащила до подземного перехода. Место столкновения выглядело, как после взрыва: в радиусе 30 метро были разбросаны макароны, крупы и сахар. Видимо, кто-то из людей на остановке держал пакет с покупками в руках.

Водитель машины утверждает, что не употреблял ни спиртного, ни наркотиков. По его версии, в автомобиле внезапно лопнуло колесо, что и повлекло такие страшные последствия.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

видео Днепр остановка дпт столкновение легковушки

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ноябрь продолжает радовать: прогноз погоды в Украине на неделю
Ноябрь продолжает радовать: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Доставайте пуховики: синоптик предупредила о похолодании в Украине
Доставайте пуховики: синоптик предупредила о похолодании в УкраинеУкраина
Заморозки ночью: какой будет погода в ближайшие дни
Заморозки ночью: какой будет погода в ближайшие дниУкраина
В Днепре пенсионерка устроила себе развлечение: каталась в тележке из супермаркета
В Днепре пенсионерка устроила себе развлечение: каталась в тележке из супермаркетаДнепр
Две пенсионерки устроили заезд на тележке из супермаркета в Днепре: видео
Две пенсионерки устроили заезд на тележке из супермаркета в Днепре: видеоДнепр
В Днепре водитель прокатил полицейского на капоте
В Днепре водитель прокатил полицейского на капотеДнепр

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...