В Днепре в результате ДТП два автомобиля снесли остановку

В Днепре столкнулись Honda и ВАЗ, в результате чего два автомобиля вылетели на остановку общественного транспорта.

Об этом сообщает Информатор.

ДТП случилось в понедельник, 18 ноября, около 23:20, возле ТЦ Мост-Сити.

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Пострадал водитель ВАЗ. Ему понадобилась госпитализация. Водитель Honda не пострадал.

Предварительно, автомобиль Honda съезжал с Нового моста, а автомобиль ВАЗ ехал в сторону цирка. Автомобили не разминулись и произошло столкновение. От удара они вылетели на парковку торгового центра, повредив навес на остановке общественного транспорта.

Примечательно, что водитель Honda снял номера автомобиля до приезда полицейских. На место также приехали сотрудники ГСЧС.

Ранее жуткое ДТП произошло на проспекте Победы недалеко от станции метро "Нивки" в Киеве. Daewoo Lanos выехал на тротуар и врезался в остановку общественного транспорта. В результате инцидента пострадали два человека, которые были на остановке. По данным полиции, за рулем Daewoo Lanos был мужчина 1979 года рождения. Пострадавшие – двое мужчин, 1979 и 1983 годов рождения. Они получили травмы головы, ног и ушибы тела.

Lanos полностью разгромил стеклянную остановку, а одного из пострадавших отбросило от удара на 15 метров, второго мужчину машина протащила до подземного перехода. Место столкновения выглядело, как после взрыва: в радиусе 30 метро были разбросаны макароны, крупы и сахар. Видимо, кто-то из людей на остановке держал пакет с покупками в руках.

Водитель машины утверждает, что не употреблял ни спиртного, ни наркотиков. По его версии, в автомобиле внезапно лопнуло колесо, что и повлекло такие страшные последствия.

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